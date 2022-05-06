Çaycuma’da Sakatlar Derneği Temsilciliği açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bu yıl 6.’cısı düzenlenen ’Çaycumalılar Buluşuyor’ etkinlikleri adı altında Arasta Çarşısı’nda Türkiye Sakatlar Derneği Çaycuma Temsilciliğine verilen derneğin temsilcilik binasının açılışı yapıldı.

Açılışa; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kastamonu’nun Cide ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Sakatlar Derneği Çaycuma Şube Temsilcisi Fatih Keskin, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, konuşmasında şunları söyledi; "İstihdam için konulan kotalara devlet uymuyor, birileri kamuda işe alınacaksa da eğitiminin, bilgisinin, becerisinin ve yeterliliğine bakılmıyor. Mülakat adı altında önceden iktidar partilerinden gönderilen listelere göre işe alımlar yapılıyor. Liyakat değil, "sadakat" aranıyor. Devletin uymadığı kotaları özel kesim ise hiç umursamıyor, biliyor ki ne denetleyen var ne de verilecek cezanın caydırıcılığı var. Engellilere hayatı cehenneme dönüştüren bu yanlışlıklar, sorunlar sistemi bir an önce değişmelidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, mevcut yasaların tanıdığı haklar eksiksiz uygulanmalıdır. Aylıklar, eve bakım yardımı miktarları insanca yaşanacak düzeye çıkarılmalı ve SGK destekleri zaman düzenlenmelidir. Fiziki engelleri kaldıracak düzenlemeler hızla yerine ge tirilmeli, hiçbir koşulda erteleme gündeme gelmemelidir. Engelliler olarak ayrıcalıklar değil, eşitlik istiyoruz. Engelsiz bir dünyada herkes gibi eşit insanlar olarak yaşamak istiyoruz, bunu hak ettiğimize inanıyoruz."

Yapılan açılış konuşmaların ardından temsilciğin açılış kurdelesi kesildi. Temsilcilik binasına katkı yapan Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı, engellilere destek veren Filiz Keskin ve Denko Banyo Mobilyaları Genel Müdürü Deniz Saraç’a teşekkür plaketi takdim etti.