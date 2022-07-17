banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Çaycuma’da korkutan çatı yangını

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ZONGULDAK 17.07.2022, 14:35
Çaycuma’da korkutan çatı yangını

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde meydana geldi. M.C.’ye ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
32°
açık