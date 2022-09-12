Çaycuma‘da kısa süre yağan yağmur etkili oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağan aşırı sağanak yağmur, İstasyon Mahallesi’nde ki yağmur suyu giderlerinin tıkalı olması nedeniyle işyerlerinin önü göle döndü.

İlçede öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağmur ile birlikte İstasyon Mahallesi’nin pazar yeri yanındaki işyerlerinin önü yağmur suları ile doldu. İşyerlerinin önü göle dönerken işyeri sahipleri işyerlerine giremedi. Öte yandan burada bulunan yağmur suyu giderlerinin tıkalı olmasından dolayı yağan her yağmurda buna benzer görüntülerinin olduğunu belirten vatandaşlar belediyeyi göreve davet etti.