Çaycuma’da Japon Kuklası sahnelendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kömür Karası Mask Tiyatro Topluluğu “Japon Kuklası” seyirciyle buluştu.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Kömür Karası Mask Tiyatro Topluluğu "Japon Kuklası" adlı tiyatroda oyununu Dario FO yazdı, yönetmenliğini ise Fahri Bozbaş üstlendi. Sahnede rol alan Naim Albuzlu, Eda Aksoy, Torken Yardımcı, Ayşe Saltoğlu, Cansel Tığlı, Hüseyin Özkan, Ramazan Kabuk, Ertem Çamlı, Fahri Bozbaş, Aslı Sağtekin ve Kenan Ballı’nın sergiledikleri tiyatro gösteri izleyicilerden büyük beğeni toplandı.

Dolu dolu geçen sahne sonrası oyuncular, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.