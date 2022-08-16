Çaycuma’da ilk kez bir “Offroad Şenliği” gerçekleşecek

Zonguldak Safari Offroad Kulübü (ZOSOFF) Çaycuma Nadır mevkiinde “Offroad Şenliği” düzenliyor. 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şenliğe ülke geneli ile yurtdışından çok sayıda aracın katılması bekleniyor.

Çaycuma bir ilke daha imza atacak. Zonguldak Safari ve Offroad Kulübü 26-28 tarihleri arasında, ilçede ilk kez bir “Offroad Şenliği” yapacak. Nadır mevkiinde düzenlenecek şenliğe ülke geneli ve yurtdışından yüzlerce araç katılacak. 26 Ağustos’ta kampların kurulmasıyla başlayacak şenlikte 27 Ağustos’ta farklı cins ve boyuttaki araçlar gösteri sürüşleri yapacak. Aynı tarihte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, kent içinde, “Zafer konvoyu” da oluşturacak araçlar, 28 Ağustos Pazar günü pistte yarışmalara katılacak.

Şenlik günlerini heyecanla beklediklerini söyleyen ZOSOFF Başkanı Sefer Oktay, “Yurdun dört bir yanında büyük bir katılımla yapılan şenliğin Zonguldak’ta da yapılabilmesi için aylardır çalışıyoruz. Pek çok yer için girişimlerimiz oldu. Ancak en uygun yerin Çaycuma olduğuna karar verdik. Nadır mevkiindeki alan çok güzel. Ülkedeki tüm offroad kulüpleriyle temasa geçtik. Şimdiden büyük bir ilgi var. Kıbrıs hatta Gürcistan’dan konuklarımız gelecek. Çaycuma tarihi günler yaşayacak” dedi.