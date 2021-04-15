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Çaycuma’da iftardan sonra kan bağışında bulunulabilecek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra sokağa çıkma yasağından muaf olarak kan bağışında bulunabilecek.

ZONGULDAK 15.04.2021, 15:32
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Çaycuma’da iftardan sonra kan bağışında bulunulabilecek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra sokağa çıkma yasağından muaf olarak kan bağışında bulunabilecek.

Oruç tutmak kan bağışına engel olmasın diye yarın akşam iftardan sonra Atatürk Anıt’ı önünde saat 20:30 ile gece 24:00 arası kan bağışçılarını bekliyor olacak. Akşam 19.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kan bağışına engel olmayacağını belirten Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Elif Duman, " Ramazan ayı boyunca kan bağış kampanyamız devam edecek. Ramazan’da da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Oruç tutan vatandaşlarımız iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek kan verebilirler" dedi.
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