Çaycuma’da e-sınav merkezi açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde e-sınav merkezi haftanın 7 günü 22 adaya hizmet vermek üzere açıldı.

İlçenin Gemiciler Mahallesi’nde bulunan E- Sınav Merkezi açılışına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Muharrem Yol, Özkan Yıldırım ve Gemiciler Muhtarı Recep Kabuk’un katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından sınav merkezini inceleyen Kaymakam Muharrem Coşgun, ilgililerden sınav salonu, sınav güvenliği ve e-sınav sistemi hakkında bilgi aldı.

Gemiciler Ortaokul Müdürü Resul Demir, e- sınav merkezi hakkında şu bilgilendirmede bulundu; “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde fa-4 kapsamında dahil edilen ve çok kısa bir zaman zarfında altyapısı, fiziki ve teknolojik donanımları tamamlanarak bakanlık tarafından hizmete alınan Çaycuma e-sınav merkezi MTSK, açık lise, ustalık, kalfalık, usta öğreticilik gibi sınavlar yapılmaya başlanacaktır. Sınavların e-sınav merkezinde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için İlçe Milli Eğitim tarafından devamlı çalışmalar yapılarak 100’e yakın personele gerekli kurs ve seminerler verildi. E-sınav merkezinde ayrıca sınavı tamamlayan adaylar sınav salonu dışında bulunan KİOSK cihazı sayesinde sınav sonuçlarını anında öğrenebilecek. Böylelikle sınav sonuçları elektronik ortamda ilgili birimlerle anında gönderilecek."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, e-Sınav merkezinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek Çaycuma olmak üzere, Devrek ve Gökçebey ilçelerinin merkezin hizmet vereceğini belirtti.