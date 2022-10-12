Çaycuma’da ‘Deveci Armudu Hasat Şenliği’ gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde ‘Deveci Armudu Hasat Şenliği’ gerçekleştirildi.

Kayıkçılar köyünde 150 dekar alanda yetiştirilen Deveci Armudu hasat şenliğine; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Gökçebey Kaymakamı Emrah Arslan, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Akçalan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Serkan Bulut, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Engin Sarı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül ve teknik personelleri, Nebioğlu Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Ersin Güneş, Tarım Teknolojileri öğretmenleri Perihan Yücesoy, Gürkan Sevinç ve tarım lisesi öğrencileri katıldı.

İlçede tarımsal anlamda önemli bir ürün olan ve 150 dekar alanda yetiştiriciliği yapılan Deveci Armudu hasat şenliği Kayıkçılar köyünde 6.5 dekar alanda yetiştiricilik yapan Hasan Girgin’in bahçesinde gerçekleştirildi. Bahçede incelemelerde bulunan Çaycuma Kaymakamı Göze, Deveci Armudu hasadı hakkında bilgiler aldı.

Yapılan etkinlikte Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül, katılımcılara Deveci Armudu yetiştiriciliği aşamaları, tarımsal gelir açısından önemi ve bölge çiftçisine sağladığı katma değer hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Deveci Armudunun yetiştiriciliği, muhafazası, pazarlaması anlamında avantajlarından bahseden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gül diğer çeşitlere göre raf ömrünün daha uzun olmasına değinerek, hasadın bereketli olması dileklerinde bulundu.

Çaycuma’da Deveci Armudu yetiştiriciliği konusunda diğer çiftçilere örnek olan ve 17 yıldır yetiştiriciliğini yapan bahçe sahibi Hasan Girgin, ağacın fidan halinden meyve verecek duruma gelene kadar geçen süreci anlattı. Bahçede yapılan incelemede sorulan soruları cevaplandırarak hasat hakkında bilgiler verdi.

Çaycuma Kaymakamı ve beraberindeki heyet üretici Hasan Girgin’e bol ürün alması dileğinde bulunarak başarılar diledi.