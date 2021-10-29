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Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyetin 98. Yılı iki sene aradan sonra coşkuyla kutlandı.

ZONGULDAK 29.10.2021, 13:55
Çaycuma’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyetin 98. Yılı iki sene aradan sonra coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi ve ardından şehir stadyumunda yapılacak olan programa geçildi. Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tören komutanı eşliğinde öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Çaycuma protokolünün hazır bulunduğu programda Kaymakam Muharrem Coşgun günün anlam ve önemine ilişkin açılış konuşmasında; “Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bilindiği gibi, Büyük Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır ve bu zafer, Cumhuriyet’le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk Milletine yeni ufuklar açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Ülkemiz, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmaktadır. Aziz Milletimiz; Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır. Türk Milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır. Büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik barışımıza, bütünlüğümüze, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer Çaycumalılar; Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı ve istiklâli uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı bir kez daha kutluyor; hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Akabinde öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri yapıldı. Farklı branşlarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. Kortej yürüyüşünün protokolle selamlaşmasının ardından bayram sona erdi.

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