Çaycuma’da Çanakkale şehitleri törenle anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören kapsamında Kültür Merkezi’nde program gerçekleşti.

Çaycuma Hükümet Konağı önünde başlayan programda ilk olarak Atatürk büstüne protokol tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür Merkezi’nde başlayan programa günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Durmuş Üçer yaptı. Üçer, "Bundan 107 yıl önce binlerce vatan evladı bu toprakların kurtuluşu için Çanakkale’ ye çağırılmıştı. Bugün dönmemek üzere gidenleri tarihin gördüğü en şanlı kahramanları Çanakkale Şehitlerini anmak için buradayız. Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir, Çanakkale, Koca Seyit’in yalnız bir top mermisini değil, bir milletin kaderini sırtlandığı yerdir Çanakkale. Tüm öğrencileri şehit olduğu için mezun veremeyen Konya, Galatasaray, İzmir Liseleridir Çanakkale Vatan aşkıyla imanla dolu ordumuzdur 57. Alaydır, kınalı Mehmet’tir, cefakâr milletimizdir. Çanakkale elinde kalan son 26 mayınla itilaf donamasını geri püskürten Nusret Mayın Gemisidir. Çanakkale çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. ’Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’tür Çanakkale. Ey Aziz Şehitler, Bayraklar memleket ufkunu baştan başa donatıyorsa bugün, siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken; övünç ve gururla doluyor göğsümüz. Aziz hatıranızı gururla, rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif’in, Çanakkale Şehitleri için yazdığı destansı şiirden bir bölüm okuyarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. ’Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor! Bir hilal uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer, Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber, Sana kucağını açmış, duruyor Peygamber.’ Ruhlarınız şad olsun" dedi.

Ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale oratoryosu gerçekleştirildi. Program, Çanakkale Zaferi’ni anlatan slayt gösterimi ve okunan şiirlerle sona erdi. Programa; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan vekili Bahri Malakçı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, protokolün Çanakkale savaşlarıyla ilgili olarak açılan resim sergisini gezmesiyle sona erdi.