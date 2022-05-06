Çaycuma’da büyük buluşma gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bu yıl 6.’cısı düzenlenen ’Çaycumalılar Buluşuyor’ etkinlikleri Çaycumalı Kadınların yapmış oldukları el emeği birbirinden değerli ürünler sergisi gezilerek başlanıldı. Atatürk Spor Merkezi’nde çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ve bu yıl “Spor ve Barış Kenti Çaycuma” mottosuyla altıncısı gerçekleştirilen etkinliğe; Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Çaycuma İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Çaycumalılar Dernek Başkanı Kemal Esat Topuz, siyasi partililer, STK temsilcileri ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Öncelikle Çaycuma Belediyesi’nde Çaycumalı Kadınların el emeği, göz nuru yapmış oldukları takı tasarım, el işleri, Halk Eğitim Müdürlüğü yöresel ürünler, Çaycumalı ressamlar, Gurbette Çaycuma fotoğraf ile kâğıt rölyef ve keçe sanatı sergileri açıldı.

Akabinde protokol Atatürk Spor Merkezi’ne geçerek spor aletleri, sauna, hamam, tuz odası ve çeşitli bölümler gezildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından düzenlenen yüzme, masa tenisi, tenis, futbol, okçuluk müsabakaları, jimnastik gösterileri izlenildi.