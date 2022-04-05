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Çaycuma’da bir mahalle daha referanduma gidiyor
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü Katırcılar mevkii 17 Nisan’da Çaycuma Belediyesi’ne katılım için referanduma gidiyor.
ZONGULDAK 05.04.2022, 20:39
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü Katırcılar mevkii 17 Nisan’da Çaycuma Belediyesi’ne katılım için referanduma gidiyor.
Çaycuma ilçesinde mücavir alan sınırları içinde kalan mahalle belediye sorumluluk alanına girmek için referanduma gidecek. Karamusa’nın Aydınlar ve Dedeler mahallesi ile Ayvazlar köyünün Yeni Mahalle ve Pirahmetler mahallelerinin ardından Akyamaç Köyü Katırcılar mevkii de belediye sınırlarına dahil olmak için referanduma gidiyor.