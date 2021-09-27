Çaycuma’da “Akif” filmi gösterime girdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan film gösterime girdi.

Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele döneminin anlatıldığı ‘Akif’ filmi ilçenin Nihat Kantarcı caddesinde bulunan sinema salonundaki filmin gösterimine; Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kocabey, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Şube Müdürü İsmail Çelebi, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Sağlık Müdürü Ercan Kulak, SYDV Müdürü Selma Gülboy, Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Aksoy, daire müdürleri, lise öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Kaymakam Muharrem Coşgun; “ Milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi amacıyla Akif filminin öğrenciler, sosyal bakım merkezinde bulunan çocuklar ve gençler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele izletilmesi istenmiştir. Valiliğimiz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, ilimizdeki hayırsever bir iş insanımız tarafından, ilimiz merkez ve ilçelerindeki özellikle sinemaya gitmeye imkanı bulunmayan öğrencilerimiz başta olmak üzere, sosyal bakım merkezindeki çocuklarımız, Gençlik Merkezlerindeki gençlerimiz, yatılı okuyan talebelerimiz ve ilimize yeni gelen üniversite öğrencilerimize izletilmesi amacıyla bilet satın alımı gerçekleştirilmiştir” dedi.