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Çaycuma’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.
ZONGULDAK 28.10.2022, 14:09
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağında gerçekleşen törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Çaycuma Kaymakamlığı ve belediye çelengi Atatürk Heykeli’ne bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.