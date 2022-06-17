Çaycuma’da 13 bin 480 öğrenci karne aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Çaycuma’da 13 bin 480 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Çelebi, Velioğlu İlkokulu, Saltukova Gazi Ortaokulu ve Saltukova İlkokulu öğrencilerine karne dağıttı. Sınıfları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak olup kitap hediye edildi. Öğrencilere tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, bolca kitap okumalarını ve dinlenmelerini istedi.