Çaycuma’da 13 bin 380 öğrenci karne aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından 13 bin 380 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İlçeye bağlı Şehit Hasan Yağlı İlkokulu ve Gemiciler Ortaokulu’nda ki öğrenciler Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Muharrem Yol, Özkan Yıldırım’dan karnelerini aldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olup kitap hediye edildi. Öğrencilere tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyede bulunan Kaymakam Coşgun, bolca kitap okumalarını ve dinlenmelerini istedi.