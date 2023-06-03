Çaycuma Türk Halk Müziğine doydu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi tarafından ’Türk Halk Müziği’ konseri düzenlendi.

Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaycuma Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan projenin konseri sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez ve Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, bazı STK temsilcileri, okul müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Türk müziğinin değişik makamlarından oluşan eşsiz eserler koro şefi Mustafa Kömürcü yönetiminde Türk Halk Müziği korosu tarafından seslendirildi. İzleyenlerin beğenilerini alkışlarıyla gösterdiği konser yaklaşık 2 saat sürdü. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez, Koro şefi Mustafa Kömürcü’ye teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Konser toplu hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sona erdi.