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Çaycuma sokakları itfaiye sirenleri ile yankılandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 307. yıldönümü nedeniyle geçiş töreni gerçekleşti.

ZONGULDAK 29.09.2021, 00:08
Çaycuma sokakları itfaiye sirenleri ile yankılandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 307. yıldönümü nedeniyle geçiş töreni gerçekleşti.

İlçe merkezinde İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 307. Yıldönümü münasebetiyle kutlama gerçekleşti. Atatürk Anıtı önünde bulunan itfaiye standına Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ziyarette bulunarak İtfaiye Amiri Ferdi Maden ve ekibinden yeni araçlar ve ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Ardından şehir merkezinden çıkan çok sayıda itfaiye aracına jandarma ve zabıta ekipleri de destek vererek siren çalarak ilçeyi turladılar.

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