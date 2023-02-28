Çaycuma Sera Osb altyapı inşaatı tamamlandı

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Vali Mustafa Tutulmaz’ ın katılımlarıyla, Zonguldak–Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi yatırımcı toplantısının ikincisi gerçekleşti.

Toplantının açılışını Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yaptı. Başkan Demir, Sera Organize Sanayi Bölgesi’ nin gelişim sürecinden bahsederek toplantının yapılış amacı ve programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Haziran ayında altyapının biteceğini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz “ Nitelikli gıdaya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Gelecek tarımda. Bu anlamda Zonguldak–Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak teknolojik seralar bu amaca hizmet edecek. Yatırımcılarımızın birlikte hareket ederek ölçek ekonomisinden istifade etmeleri çok önemli. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı inşaatı hızla ilerliyor. Haziran ayı sonuna kadar alt yapı inşaatının tamamlanacağını ön görüyoruz. Bu bağlamda üst yapıya yönelik, üretime yönelik hazırlıklarında şimdiden yapılması gerekiyor. Yatırımcılarımızı tebrik ederim. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Demir’i gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı kutluyorum “ dedi.

Programda ilk sunumları GreenQ Tarımsal Danışmanlık Firması yetkilileri Mutlu Akıncı ve İbrahim Yılmaz yaptı. Sunumlarında ön fizibilite raporunun güncel durumu ve seraların işletilmesi ile ilgili bir model önerisini anlatıldı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir’in moderatörlüğünde ilerleyen toplantının devamında Zonguldak TSO Danışman Mühendis Mehmet Zekai Aktan, seralarda ısıtma sistemi tasarımı, kurulum süreci ve işletme maliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Sera Organize Sanayi Bölgesinin; ‘Tedarik, Üretim, Pazarlama, Ambalajlama, Satış’ kapsamında ortak hareket edilmesi ile ilgili bir model hakkında Mali Müşavir Hasan Kahveci tarafından bir sunum yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zonguldak Odaları Akademik Danışmanı Doç.Dr.Ferdi Kesikoğlu UR–GE destekleri ve teşviklerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Zonguldak Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı’nın Tarım Bakanlığı desteklerini anlattığı sunum sonrasında, Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Müdürü Vural Çapar bankanın seralar ile ilgili yatırım ve işletme aşamasında ki kredi desteklerini anlattı. Yatırımcıların görüş birliği ile parsel seçimleri yapıldı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Sera Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarımıza ve sunumları ile önümüzü aydınlatan katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Valimiz Mustafa Tutulmaz çalışmalarımızda yanımızda yer alarak bizleri desteklemekte ve süreçleri yakından takip etmektedir. Bu toplantımızda da yanımızda olmuş bizlere güç vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İnşallah alt yapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından 2022 yılı ikinci yarısında üst yapı inşaatlarımıza başlayacağız “dedi.