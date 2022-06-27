banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Çaycuma sanayi sitesi sular altında kaldı

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağışın devam etmesiyle Sanayi Sitesi sular altında kalırken kağıt fabrikasının orada bulunan derede taştı.

ZONGULDAK 27.06.2022, 23:32
Çaycuma sanayi sitesi sular altında kaldı

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağışın devam etmesiyle Sanayi Sitesi sular altında kalırken kağıt fabrikasının orada bulunan derede taştı.

İlçenin girişinde bulunan Sanayi Sitesi, dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağışın sürmesi nedeniyle sular altında kaldı. İş yeri sahipleri acil dükkanlarına gelerek tahliye yapmaya başladı. Su seviyesinin artması ile Çaycuma Belediyesi sanayi esnafına uyarısında; “ Sanayi esnafının dikkatine! Sanayi sitesi civarında ırmaktaki su seviyesi aşırı yükselmiş olup, ırmak tarafından menfezlerden sanayi sitesine sular gelmektedir. Belediyemiz, menfezlerin ağzını kapatma çalışmalarını sürdürmekte olup, ırmak yatağındaki suların daha da yükselmesi ihtimaline karşın, işyeri sahiplerinin tedbir almaları önemle duyurulur."

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu