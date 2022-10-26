Zonguldak genelinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yürütülen e-Twininng projelerinde başarılı olan öğretmen ve okullara yönelik düzenlenen "e-Twinning Kalite Etiketi Levhaları ve Sertifikaları Takdim Töreni’nde” Çaycuma ödül yağmuruna tutuldu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çaycuma ilçesinde Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Progamlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Tuğba Aslan’a, Yukarıtaşçılı İlkokulu öğretmeni Özlem Cankurt’a, "Ulusal Kalite Belgesi", Ayışığı Koleji İlkokulu öğretmeni Derya Yıldız Essena’ya, Nebioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Kadı’ya, Müdür Yardımcısı Maşide İncircioğlu’na, öğretmenleri Selin Hande Cebeci’ye, Ümid Muradoğlu’na, Melek Hot’a, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğretmenleri Dilek Pamir’e, Mehtap Elibol’a, Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Koray Bozkurt’a, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğretmenleri elgin Albuz’a, Gökçe Seray Arslan’a , İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu öğretmenleri Zeynep Akar ve Selçuk Arslan’a " Avrupa kalite belgesi ödülü verildi. Ayrıca Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erkan İslak’a, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mevlüt Yıldırım’a, Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Okul Müdürü İsmail Ertop’a, Nebioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Kadı’ya, Yukarıtaşçılı Ortaokulu Müdürü Mustafa Aydın’a, İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu Müdürü Ersoy Salman’ a, Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Islak’ a ve Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Müdürü Harun Toksoy’a okul kalite etiketi verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş; “ Okullarımızın ulusal ve uluslararası ortaklarla yürüttüğü başarılı projelerinden dolayı idareci ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim” dedi.