Çaycuma Manda Yoğurdu’nun üretiminin mevcut durumu değerlendirildi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’ye yapılan yapılan ziyaretin ardından Çaycuma’ya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ilçeye iadeyi ziyarette bulundu.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda konuyla ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek “Coğrafi İşaretli Çaycuma Manda Yoğurdu’nun yaygınlaştırılması ve Halk Elinde Manda Islahı Projesi” uygulanmaları ile ilgili toplantı yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrolü Daire Başkanı Erol Bulut Başkanlığındaki Bakanlığın gıda, tarım, hayvancılık ve kontrol birimlerinde görev alan 8 uzman personelin yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilcisi Suzan Kılıç Daldal, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilcisi Tuğrul Dereli, Sakine ve Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü İrem Uzunsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Zonguldak Manda Üreticileri Birliği Başkanı Memduh İnam, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ve Çaycuma TSO üyesi firma temsilcileri katıldığı toplantıda “Çaycuma Manda Yoğurdu”nun üretiminin mevcut durumunun değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ‘Çaycuma Manda Yoğurdu’nun geleneksel üretiminde yer alan tüm üreticiler arasında Çaycuma manda yoğurdu coğrafi işaretinin kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimin artırılması konusunda yapılacak çalışmalar konusunda kurumlar arasında işbirliği yapılabilecek konular tespit edildi.