banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İstifa etmeyecek!
İstifa etmeyecek!
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
Manisa’da “tefeci” operasyonu: 12 gözaltı
Manisa’da “tefeci” operasyonu: 12 gözaltı
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak

‘Çaycuma Manda Yoğurdu’ coğrafi işareti marka olarak kullanılmaya başlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilk ve tek Coğrafi işaretli ürünü olan Çaycuma Manda Yoğurdu’nun ticari olarak kullanımına yönelik çalışmalar tamamlanarak üretici ile yapılan ilk sözleşmenin ardından Coğrafi işaretin bulunduğu etiketlerin yer aldığı ürünler satılmaya başlandı.

ZONGULDAK 25.05.2022, 22:33
‘Çaycuma Manda Yoğurdu’ coğrafi işareti marka olarak kullanılmaya başlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilk ve tek Coğrafi işaretli ürünü olan Çaycuma Manda Yoğurdu’nun ticari olarak kullanımına yönelik çalışmalar tamamlanarak üretici ile yapılan ilk sözleşmenin ardından Coğrafi işaretin bulunduğu etiketlerin yer aldığı ürünler satılmaya başlandı.

Çaycuma TSO adına Coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından Çaycuma Manda Yoğurdu’nun marka olarak üreticiler tarafından kullanımı ve ticarileştirilmesi konusunda Gıda ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili mevzuatla hazırlıkların yaşandığı süreçte Çaycuma Tarım ve Orman Müdürlüğü ve paydaşlar tarafından gerekli kriterler belirlenmiş ve üreticiler bu kriterlere uygun imalat yapmaları konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi için yoğun bir çalışma yapılmıştı. Bu çalışmalar neticesinde ilk sözleşmeyi imzalayan üretici Nadir Özçelik oldu. Özçelik kendi markasının yanında Çaycuma Manda Yoğurdu coğrafi işaretinin yer aldığı ürünlerini satışa sunuyor.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu Nadir Özçelik’i ziyaret ederek, Çaycuma Manda Yoğurdu markası ticari olarak ilk kullanan üretici olmasından dolayı tebrik etti ve şunları söyledi:

“Coğrafi işaretli ürünler; bulunduğu Ülkenin, şehrin ve bölgenin tanıtılmasında büyük öneme sahip değerler olup öncelikle ülkenin ve ait oldukları yörelerin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur, ülkelere marka şehirler, bölgeler kazandırır ve kültürü-tarihi yarınlara taşır. Coğrafi işaret; üretilen ürünün kaynağını ve özelliklerini tanımlayan, ürünün kalitesini belgeleyen bir işarettir ve ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyarak kırsal kalkınmaya aracılık edip ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından da önemlidir ve üreticiye de pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Tüketicilerin coğrafi işaret amblemi olan ürünleri daha çok tercih etmesi bu ürünlerin satış değerini yükseltmektedir. Odamız da bu bilinçle hareket ederek Çaycuma Manda Yoğurdu’nun tüm dünyaca tanınmasının ilk adımı olan coğrafi işaret tescil ettirmiştir. Tescilin hemen ardından yoğun bir şekilde üreticilerimizle görüşerek, mevzuat ve üretim koşulları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Bu çalışmalarımızın temel amacı ilçemize ve üreticilerimize katma değer ve koruma sağlayabilmektir. Ne mutlu ki bize artık coğrafi işaretimiz üreticimiz tarafından markasında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Sayın Özçelik’in bu konuda kazandığı avantajlar diğer üreticilerimize de örnek olacak ve daha çok üreticimiz Odamızla sözleşme yaparak coğrafi işaretli ürün satıyor olmanın avantajını yaşamaya başlayacaktır diye düşünüyor; bu vesile ile öncelikle Nadir Özçelik’e hayırlı olmasını diliyorum.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık