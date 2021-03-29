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Çaycuma İlçe Halk Kütüphanesi 57. Yılında okullara ziyarette bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında okullara ziyaretle gerçekleşti.

ZONGULDAK 29.03.2021, 16:23
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Çaycuma İlçe Halk Kütüphanesi 57. Yılında okullara ziyarette bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında okullara ziyaretle gerçekleşti.

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak Çaycuma İlçe Halk Kütüphanesi 57’nci Kütüphane Haftası kapsamında, Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu ve Yukarıtaşçılı İlkokulunu ziyaret etti.

Kütüphane Sorumlusu ve Kütüphaneci Şeyma Özlem Sofu öğrenciler ile oyun oynayarak onlara kitap hediye etti.

Etkinlik kapsamında 2019 ve 2020 yılında en çok kitap okuyan kullanıcılara da hediyeler verildi.
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