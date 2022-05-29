Çaycuma Hayat boyu öğrenme etkinliğine hazır

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde en aktif kurumlarından biri olan Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, Halk Eğitim olarak yaptıkları faaliyetlerle ilgili şunları söyledi; “İlklerin merkezi Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi olarak 1-7 Haziran arasında kutlanacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yıl boyunca açılan kurslarda oluşan ürünlerin sergisi, tiyatro gösterisi ve Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca açılan El Sanatları, Giyim Üretim Tek, Bilişim teknolojileri, Çocuk Gelişimi, Yabancı Dil, Halk Oyunları, Tiyatro, Türk Halk Müziği, Spor kurslarındaki ürünlerin yer alacağı etkinlikler Çaycuma Kültür Merkezinde ücretsiz olarak vatandaşlarımızın gösterimine sunulacak” dedi.

Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu ayrıca ilki geçen sene düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftasını yaşanan pandeminden dolayı tam anlamı ile kutlayamadıklarını, ancak bu sene ikincisi düzenlenecek olan etkinliklerin daha güzel yapılarak şenlik havasında geçirmeyi planladıklarını belirterek, tüm etkinliklere Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşları davet etti.

İncircioğlu, “Yine ben, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün sunmuş olduğu 3 bin 814 adet kurs programımıza her zaman, her yerde, herkes için eğitim sloganıyla vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.