Çaycuma Devlet Hastanesi başhekimi istifa etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapan Onur Merdivan, istifa etti.

Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Onur Merdivan görevinden istifa etti. Merdivan’ın yeni görev yeri Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğinde doktor olarak göreve başlayacak.