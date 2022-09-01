Çaycuma ‘da yeni adli yıl açılışı gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2022-2023 adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Çaycuma Adliyesi önünde gerçekleştirilen törene; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mevlüt Karakuş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, savcı, hakim, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, yeni adli yıl için yaptığı konuşmasında; “ 2022-2023 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Geçen yıllarda kaybettiğimiz kıymetli meslektaşlarımızı ve hain terör saldırıları sonucunda yaşamını yitiren yargı şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Çaycuma Adliyesinin yeni binasının yapımı için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yeni adliye binası yapılıp faaliyete geçene kadar hali hazırda bulunan Çaycuma Adliye binası bütün birimlerinde daha iyi çalışma ortamı sağlayacağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kamu vicdani ve adaletin tecelli etmesi için yargılama faaliyetlerinin her bir bireyinin üzerine düşen görevini layıkıyla yerine getirecektir.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı olarak gelen müracaatların lekelenme hakkı göz önünde tutularak ihbar olanları ihbar kaydı yapılacaktır. Yine etkin soruşturma için adli kolluk birimleri görevlerini layıkıyla yerine getirecektir. Yargılamada alternatif çözüm yollar etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı olarak kapımız herkese açık olduğunu belirterek sözlerime son veriyorum”dedi.

Baro Temsilcisi Avukat Mustafa Verimbaş ise konuşmasında şunları söyledi; “Öncelikle geçtiğimiz günlerde her yıl olduğu gibi büyük bir gururla kutladığımız

30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor, bağımsızlığımızı,

Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti’ ni kuran tüm devlet adamların ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

2022-2023 adli yargı açılış törenimize hoş geldiniz. Törene katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinizi şahsım ve mensubu bulunduğumuz Zonguldak Barosu adına saygıyla selamlıyorum.

Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Mahkemelerin bağımsız ve

tarafsız temelinde, adaletle işlediğine dair vatandaşlarımızın inancını ayakta tutmak ve kuvvetlendirmek hakim, savcı, avukat ve adliye personellerimizin temel ödevidir.

Bununla birlikte, çağdaş dünyanın ve toplumların ihtiyacı olan şey demokrasi ve

hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğünden, laiklikten, sosyal hukuk devletinden, bağımsız, tarafsız, güven veren mahkemelerden, bağımsız ve cesur Cumhuriyet savcılarından, özgür

savunmadan asla taviz verilmemesi gerektiğini de hepimizin kabulündedir.

Biz, avukatlar ve barolar olarak bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Bugün bir kez daha yinelemek isteriz ki, Büyük Atatürk’ ün kurduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ nde, Cumhuriyetin temel ilkelerine, laik, sosyal, hukuk devletine, yargı bağımsızlığına, evrensel

hukuk kurallarına, temel hak ve özgürlüklere olan inancımızla hukuk mücadelesine devam edeceğiz.Sözlerime son verirken yargı görevini ifa ettiği sırada ya da görevinden ötürü şehit edilmiş avukat, hakim, savcı tüm meslektaşlarımı rahmetle anıyorum. Bugün burada bizimle olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, tüm yargı mensuplarının yeni adli yılı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”