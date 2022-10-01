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Çaycuma‘ da TSO organ seçimi yapıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri yapıldı.
ZONGULDAK 01.10.2022, 19:30
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri yapıldı.
Çaycuma TSO’da 9 meslek grubunda başkan ve meclis üyelerini seçmek için yaklaşık 600 üye oy kullandı. Oy kullanımı akşam 17.00’da sona erdi. Oy sayımlarının başladığı salonda mevcut Başkan Zekai Kamitoğlu karşısında aday bulunmadı. Haftaya seçimlere aday çıkabileceği belirtildi.
Çaycuma’da TSO Meslek grubu seçimleri tamamlandı.