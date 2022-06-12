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Çaycuma ‘da modifiye fuarı yoğun ilgi gördü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Modifiyeli Araç Fuarı Festivali yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 600 aracın katıldığı fuarda süslenen araçlar sergilendi.

ZONGULDAK 12.06.2022, 18:43
Çaycuma ‘da modifiye fuarı yoğun ilgi gördü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Modifiyeli Araç Fuarı Festivali yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 600 aracın katıldığı fuarda süslenen araçlar sergilendi.

Kapalı Kerim Keçeci Pazar yerinde gerçekleşen Modifiye Fuarı’nda ses, motor, donanım ve dizayn anlamında modifiye edilmiş 600 araç ve 5000 kişi katıldı. Çaycuma ve çevre bölgeden gelen binlerce genç fuara yoğun ilgi gösterdi. Arabalarını kendi hayal güçlerine göre dizayn eden gençler; etkinlikte “Desibel, Basık ve En güzel Modifiye Araç” kategorilerinde düzenlenen yarışlara katıldı. İlerleyen zamanlarda iki grup arasında kavga çıktı. Polis müdahalede bulunarak tarafları yatıştırdı.

Sabah 10’da başlayan fuar akşam şehir merkezinde atılan konvoy turuyla sona erdi.

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