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Çaycuma’ da 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü anılıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle anılıyor.

ZONGULDAK 15.07.2022, 15:46
Çaycuma’ da 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü anılıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle anılıyor.

FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Şehit ve Gazi mezarlıkları ziyaret edildi. Kabir başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Akabinde Öğretmenevi önünde "Fotoğraflarla 15 Temmuz" konulu fotoğraf ve resim sergisi gezildi. Öğle namazında ilçe Merkez Yeni Camiinde

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programa; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Oktay Alibaş, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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