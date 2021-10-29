Çaycuma Cumhuriyet konseriyle coştu

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Fener alayında meşaleler geceyi aydınlatırken havai fişek gösterisi ile görsel şölen oluştu. Yürüyüş sonunda düzenlenen konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde fener alayı düzenlendi. Meydanda toplanan kalabalık Nihat Kantarcı (Seka) caddesinden yeni belediye binası önüne kadar yürüyüş gerçekleşti. Kaymakam Muharrem Coşgun ve protokol üyeleri genci yaşlısı yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü. Belediye binası önünde Bekir Ünlüataer konseri ile kutlamalara devam edildi. Çaycuma halkı konsere yoğun katılım gösterdi. Geceye ayrı bir coşku katan konserde Kaymakam Muharrem Coşgun ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ünlü sanatçı Bekir Ünlüataer’e plaket, çiçek ve günün anlam ve önemine ilişkin Atatürk çerçevesi hediye takdim ettiler.