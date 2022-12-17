Çaycuma Belediyesi parke üzerine sıcak asfalt döktü

Zonguldak’ta Çaycuma Belediyesinin parke taş üzerine asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaşması şaşkınlıkla karşılandı.

CHP’li Çaycuma Belediyesinin parke üzerine sıcak asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından “Yeni Mahalle Yemen Sokak ile Sarıkaş Yaya Köprüsü arası asfaltlanan yol hizmete açıldı” şeklinde paylaşım yaparak duyurdu. Yol çalışmaları yapımına kış ayında da devam eden Çaycuma Belediyesi parke taşlarının üzerine sıcak asfalt döktü. Parkeleri sıcak asfaltla kullanılmaz hale getiren belediyenin "O sokağın alt yapısı tamamlandı mı?", "Parkeler başka bir yerde değerlendirilse mi?" sorularına vereceği cevap merak konusu oldu.