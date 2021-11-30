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Çaycuma BBP İlçe Başkanlığına Taner Özdil atandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile yapılan istişare sonucunda Çaycuma BBP İlçe Başkanlığına emekli emniyet teşkilat mensubu Taner Özdil atandı.

ZONGULDAK 30.11.2021, 23:56
Çaycuma BBP İlçe Başkanlığına Taner Özdil atandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile yapılan istişare sonucunda Çaycuma BBP İlçe Başkanlığına emekli emniyet teşkilat mensubu Taner Özdil atandı.

Zonguldak BBP İl Başkanı Serdal Acar, Çaycuma BBP İlçe Başkanı olarak Taner Özdil’e yetki belgesini takdim etti. Taktim törenine; Merkez İlçe Başkanı Harun Karakuş, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Turgut Günay, İl Başkan Yardımcısı Orhan Burhan Hamarat, İl Başkan Yardımcısı Şenol Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Dizmen, Kozlu İlçe Başkanı Ertan Durgun, Devrek İlçe Başkanı Serkan Çorbacı, Kilimli İlçe Başkanı Naci Kahraman, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yaşar Kaya katılım sağladı.

Zonguldak BBP İl Başkanı Serdal Acar yaptığı konuşmada, “Çaycuma İlçe Başkanı Taner Özdil ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza görevlerinde üstün muafiyetler diliyoruz. Çaycuma ilçemize, partimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

"Çaycuma ‘da herkesin gönlünü kazanacağız”

Çaycuma BBP İlçe Başkanı Özdil ise “İl Başkanım Serdal Acar başta olmak üzere Büyük Birlik Partisinin her kademesinde görev yapan ve beni bu kutsal göreve layık gören herkese çok teşekkür ederim. Serdal başkanım gibi kendisini siyasette ispat etmiş 7’den 70’e herkes tarafından sevilen sayılan birisiyle çalışmaktan büyük onur duyuyorum.il Başkanımız Serdal Acar Başkanımızı yakından tanıyorum. Siyasette bir çok partiden teklif aldım ama Serdal başkanımın yeri bizde çok farklı böyle bir yolda böylesi güzel bir il başkanı ile yürümekten şeref duyarım. Çaycuma ilçemizde bize güvenen ve görevi kabul etmemde ki en büyük etken olan başta il başkanım Serdal Acar olmak üzere kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Böyle donanımla herkes tarafından sevilen bir İl Başkanı ile çalışmak siyasi hayatımızda bizler için büyük tecrübe ve heyecan verici olacaktır. Başkanımla bu meşakkatli ve şerefli yolda uzun yollar yürümek dileklerimle” diye konuştu.

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