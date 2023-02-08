Son Dakika
Çay ocağı işletmecisi hasılatını depremzedelere bağışlayacak
Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan bir çay ocağı işletmecisi günlük kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
ZONGULDAK 08.02.2023, 15:51
Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan bir çay ocağı işletmecisi günlük kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
Zonguldak’ta İstasyon Caddesinde esnaf Aydın Arıcı’nın işlettiği Çay ocağı depremzedelere duyarsız kalmadı.
Esnaf Arıcı, bugün akşam saat: 17:00’a kadar toplanacak bütün hasılatın, depremzedelere gönderileceğini açıkladı.
Vatandaşlarda Arıcı’nın bu çağrısına duyarsız kalmayarak çay ocağına ilgi gösterdi. Saat 17.00’de toplanan bütün hasılat Valiliğin yardım hesabına gönderilecek.