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Çatı yangınına ekipler müdahale etti
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
ZONGULDAK 06.05.2022, 12:26
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay sabah 07.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Akşeyh köyünde yaşandı. Çatıda başlayan yangını gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede köye ulaştı. Müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.