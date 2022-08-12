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Çatı yangını paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangınına ekipler müdahale etti.

ZONGULDAK 12.08.2022, 21:41
Çatı yangını paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangınına ekipler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı. Bir evin çatısında meydana gelen yangını fark edenler durumu ekiplere haber verdi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Yangına müdahale eden ekipler söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının yaşandığı çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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