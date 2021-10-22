Çataklı, tarımsal işletmeleri inceledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tarımsal işletme yapan çiftçileri Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ziyarette bulundu.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı’ya Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş’da eşlik etti. İlçeye bağlı Yukarı İhsaniye ve Akyamaç köylerinde tarımsal işletmeleri ziyaret eden İl Müdürü Çataklı, önce ziyaret ettiği Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş ’a ait koyunculuk işletmesinin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Çataklı; " Çaycuma’mızda böyle 450 - 500 baş kapasiteli bir üretim potansiyelinin olması gurur verici, işletmelerin üretim ile birlikte verimli olması da çok önemlidir. Bu vesile ile size teşekkür ediyorum. Ayrıca yonca, İtalyan çimi gibi üretimlerle işletmenin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılıyor olmanız da önemlidir. Kurumumuz ve devletimiz bu tür üretim yapan işletmelerin her zaman yanında ve destekçisidir " dedi. Çiftliğin gezilmesinin ardından Akyamaç köyünde Soner ve Vacit Pat kardeşlere ait silaj paketleme ve yem tedarik işletmesi ziyaret edildi. Silaj streçleme makinalarını inceleyen il Müdürü Cemalettin Çataklı ve İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş’ a burada yapılan çalışmalar hakkında işletme yetkilisi Soner Pat bilgi verdi. Kaliteli kaba yemin önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, çalışmaları dolayısıyla işletme sahiplerini kutladı.