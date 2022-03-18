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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde duygulandıran oratoryo

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlik kapsamında İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda program yapıldı.

ZONGULDAK 18.03.2022, 15:46
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde duygulandıran oratoryo

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlik kapsamında İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda program yapıldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda, ‘Çanakkale Türküleri ve Bir yanımız hep Çanakkale Oratoryosu’ adı altında program düzenlendi. İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda ki Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanvekili Erol Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Başsavcı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, Ak Parti İl Başkanvekili Fatih Çakır, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, öğrenciler ve aileler katıldı.

Çanakkale Türküleri ve "Bir yanımız hep Çanakkale" oratoryosu öncesinde Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri resim sergisi açtı. Ardından Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri 18 Mart coşkusunu yaşamak için çorba ve komposto içti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Çanakkale şehitleri şiiri ve Dur yolcu şiirleri okundu. Programın son bölümünde ise ‘Bir yanımız hep Çanakkale Oratoryosu’ sahne alarak Çanakkale türküleri okundu.

Yaklaşık 2 saat süren programın sonunda ise ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Şehitler için mevlid okuttular

Zonguldak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde şehitler için nedeniyle Mevlid-i Şerif okundu. Uzun Mehmet Camii’nde İl Müftülüğü’nce düzenlenen Mevlid-i Şerife, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Çakır, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, İl Müftüsü Aşır Durgun ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerifte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof.Dr. Enbiya Yıldırım, ’Çanakkale Zaferi ve Şehitlik” konulu vaaz verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof.Dr. Enbiya Yıldırım, “Bu millet zillet içerisinde yaşamayarak onurlu gururlu bugüne kadar geldi. Bizim milletlerimiz başka milletlerin peşine takılmamıştır. Bizim milletlerimizin diğer milletlerimizin ağabeyi lokomotifi olmuştur”dedi.

Program Şehitlerimiz için Kur’an-ı kerim ve dualar okunmasının ardından sona erdi.

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