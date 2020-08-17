Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kdz. Ereğli’ye geliyor
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI’NIN TANITIMI, MİLLİ ŞUURUN VE TARİHİ MİRASIN GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILMASI İÇİN TÜRKİYE TURUNA ÇIKAN ‘ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ’ 18 AĞUSTOS SALI GÜNÜ KDZ. EREĞLİ HALKININ ZİYARETİNE AÇILACAK.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması için Türkiye turuna çıkan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ 18 Ağustos Salı günü Kdz. Ereğli halkının ziyaretine açılacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 180 günde Türkiye’yi dolaşacak olan ‘Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze’ aracı 18 Ağustos’ta Kdz. Ereğli’de olacak.
Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tanıtımı, Milli Şuurun ve tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlayan proje kapsamında pandemi koşullarına göre gerekli hazırlıklarını tamamladı.
Mobil Müze aracı, Ay City karşısındaki otopark alanında 18 Ağustos Salı günü saat 12.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
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