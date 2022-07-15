banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Çalılıktaki yangına zabıta müdahale etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde çalılıkta çıkan yangın büyümeden önlendi.

ZONGULDAK 15.07.2022, 15:48
Çalılıktaki yangına zabıta müdahale etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde çalılıkta çıkan yangın büyümeden önlendi.

Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, Yeni Mahalle Yalı Caddesi üzerinde devriye gezerken çalılıkta bulunan otların içinde çıkan yangını fark etti. Araçta bulunan yangın tüpüyle çıkan yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma işlemi uygulanarak yangın söndürüldü. Zabıta ekipleri ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu