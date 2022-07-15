Çalılıktaki yangına zabıta müdahale etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde çalılıkta çıkan yangın büyümeden önlendi.

Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, Yeni Mahalle Yalı Caddesi üzerinde devriye gezerken çalılıkta bulunan otların içinde çıkan yangını fark etti. Araçta bulunan yangın tüpüyle çıkan yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma işlemi uygulanarak yangın söndürüldü. Zabıta ekipleri ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.