Burçin Şolt Alaplı MYO Müdürü oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokuluna yıllarca Öğretim görevlisi yapan Doc. Dr. Burçin Şolt Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı.

2002 yılından bu yana Zonguldak Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim görevlisi olarak yürüten Doc. Dr. Burçin Şolt, daha sonra mimarlık ve şehir planlama bölüm başkanlığını yaptı. Doc. Dr. Burçin Şolt , bugün görevine başladı. Şolt, 20 yıldır eğitimin içinde olduğunu ve Alaplı’da farklı bölümlerin açılması için gerekli çalışmalar yapacağını ifade etti.