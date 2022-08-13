Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Hallı köyü fındık tarlasında bir kişi, budamak için çıktığı ağaçtan dereye düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Alalı ilçesine bağlı Hallı köyünde meydana geldi. 48 yaşındaki Mehmet M. fındık bahçesindeki ağacın dallarını budamak için ağaca çıktı. Çıktığı 4 metre yüksekliğindeki meşe ağacında bir anda dengesini kaybeden Mehmet M, toprak dereye düştü. Çenesinden yaralanan ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet M. kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.