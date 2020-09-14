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Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN BOZKURT

ZONGULDAK 14.09.2020, 17:24
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Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının ve İlköğretim Haftası’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemize, şehrimize başarı ve mutluluk getirmesini” dileyen Başkan Bozkurt, “Çocuklarımızı emanet edeceğimiz ve onları bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim öğretim yılına daha girmenin sevincini yaşıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu önemli ve anlamlı coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Bilindiği gibi yaşamımızın vazgeçilmez unsuru gelecek nesillerimizi ve geleceğimizi şekillendiren en büyük etken okuldur. Bizleri hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran sistemli bir eğitim yuvasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftasını kutluyor, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemize, ilimize ve ilçemize, eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi

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