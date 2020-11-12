Bozkurt, Ereğli’nin sorun ve taleplerini Ankara’da dile getirdi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Bozkurt; ziyaretlerde, ilçenin çözüm bekleyen sorunlarını ve taleplerini gündeme getirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, beraberinde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İbrahim Sezer, Teşkilat Başkanı Mustafa Kalkan, Tanıtım ve Medya Başkanı Ömer Yazıcıoğlu, Mali ve İdari İşler Başkanı Mehmet Yiğitoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Tarakçı ve Hakan Eroğlu ile birlikte bugün Ankara’da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki Başkanlarından, Türkiyem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Zonguldak önceki Milletvekillerinden Köksal Toptan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Zonguldak’tan sorumlu Koordinatör Milletvekili Metin Çelik, Danıştay Başkanı Alaplılı Zeki Yiğit, Danıştay Tetkik Hakimi Bekleyiş Tufan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ömer Özdemir ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukluevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Ali Coşkun’u ziyaret etti.

AK Parti heyeti, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ile Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Metin Çelik’e gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, ilçenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binaları ile Üniversite Kampüsü, Erdemir Endüstri Bölgesi, tersaneler ve Ereğli-Devrek yolu konularını gündeme getirerek bu konularda ilçe halkının talep ve beklentileri doğrultusunda çalışma yapılmasını istedi. Milletvekilleri de Ereğli ile ilgili yapılacak çalışmalarda İlçe Teşkilatı ile sürekli istişare içinde olacaklarını ve ilçe halkının taleplerinin göz ardı edilmeyeceğini ifade ettiler.

Aynı zamanda Avukat olan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve diğer hukukçulara yaptıkları ziyaretlerde ise Ereğli’nin genel durumu ve mesleki anlamda görüş alışverişinde bulunuldu.