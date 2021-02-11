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Bozkurt, “Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecek”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

ZONGULDAK 11.02.2021, 21:31
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Bozkurt, “Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecek”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a yaptıkları ziyarette yapılan çalışmalardan övgüyle bahsederek, hizmetlerin süreceğine inandıklarını söyledi. Keleş konuşmasında; “Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2018 yılından beri uyum içerisinde çalışan bir yönetim kurulumuz, 20 kişiden oluşan bir meclisimiz var. Daha önceden olduğu gibi sizlerle de uyum içerisinde çalışmak, bu şehrin ihtiyaçlarını tamamlamak noktasında elimizden gelen her şeyi yapmaya; maddi ve manevi olarak hazır olduğumuzu arkadaşlarım adına ifade etmek isterim. Çünkü bu şehir hepimizin. Bu şehri büyütmemiz lazım. Bu şehirdeki istihdam sorununu, bu şehirdeki yatırım sorununu, bu şehirdeki karayolları ile ilgili olan sorunları ve benzeri sorunları plan dâhilinde, bir an evvel, hızlı bir şekilde, aksiyon alarak gerçekleştirmemiz lazım. Bundan önceki yönetimde, Sayın Fatih Çakır’ın başkanlık yaptığı dönemde de kendisiyle açıkçası iyi bir çalışma ortamı yakalamıştık. Aynı ortamı sizinle de yakalayacağımızdan hiç şüphem yok. Buna gönülden inanıyorum. 2018 yılında yapılan milletvekili seçiminde bölgemizden bir milletvekili adayı olmamasının, o anki düşüncemizle bize pek olumsuz yansımayacağını hissediyordum açıkçası. Fakat edindiğimiz tecrübeler, yolda yürüdüğümüzde karşımıza çıkan zorluklarla, mutlaka Ereğli ve Alaplı bölgesini de bir düşünerek iktidar partisinin bir milletvekili olması; bizim iş insanları olarak, iş dünyası olarak beklentilerimizden bir tanesi. Şu anki milletvekillerimizle herhangi bir sıkıntımız yok. Hepsi çok iyi görüştüğümüz, daha önceden bir arada çalışma fırsatı bulduğumuz arkadaşlarımız ama bizim de Ereğli’ye has dinamiklerimiz, özelliklerimiz var. Bunları da yakından hissedebileceğimiz bir ortama kavuşmak için, inşallah bundan sonraki süreçte genel merkezin de bu şekilde bir takdiri bizleri de açıkçası sevindirmiş olur. Altını çizerek söylüyorum; Ne sorunumuz olursa olsun milletvekillerimizin yanına gittiğimiz zaman çözüme kavuşan birçok konu var. Bunların da devamının geleceğine inanıyorum. Bu anlamda size ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel işler yapma fırsatı size nail olur.” İfadelerini kullandı.

“Önemli olan ‘Allah razı olsun’ dedirtebilmek”

TSO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçenin sorunlarını çözme noktasında TSO ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Arslan Keleş’e başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Bozkurt, şunları söyledi:

“Bizim için Ereğli’deki meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri çok önemli. Onlarla dayanışma içerisinde çalışmak, Ereğli’nin sorunlarını bir an evvel giderme noktasında fikir alışverişinde bulunmak, sorunları beraber çözmek adına taşın altına kafamızı, gövdemizi koyacağımızı ifade ettik. Sizler de Ereğli’nin sorunlarına duyarlısınız. Bu noktada birlikte hareket edeceğiz, birlikte sorunları çözeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Milletvekillerimizden Allah razı olsun. Üç milletvekilimiz de Ereğli için mücadele ediyor. Dün gece, milletvekillerimiz TBMM’de İçişleri Bakanımız ile Hükümet ve Emniyet Müdürlüğü binaları ile ilgili görüşme yaptılar. İnşallah Ereğli’de müjdeler peş peşe gelecektir. Biz vekillerimizden memnunuz. Her hafta bir vekilimiz burada, Ereğli’nin sorunlarını giderme noktasında kendileriyle devamlı istişare içindeyiz. İnşallah Ereğli’nin sorunlarını giderme noktasında muvaffak da olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim görevimiz, görevde bulunduğumuz süre zarfında Ereğli’nin sorunlarını bir an evvel gidermek. Bunda muvaffak olabilirsek, görevimizi tamamladığımızda Ereğli halkına ‘Allah razı olsun’ dedirtebilirsek bundan daha önemlisi yok.”

Yazıcıoğlu: “Ötekileştirilmiş gibi duruyoruz”

Ziyarette konuşan TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, “Ereğli ve Alaplı olarak sanki biraz ötekileştirilmiş gibi duruyoruz.” Dedi. Yazıcıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Meslek odalarımızla alakalı bize düşen ne varsa, biz sizinle beraber en büyük paydaşınız olarak çalışmaya her zaman hazırız. Başkanımızın da dediği gibi temel konular var; tersane ve fakülte gibi. Maalesef çeşitli sebeplerden ve prosedürlerden ötürü buradaki fakülte olayını bir türlü gerçekleştiremedik ama orada hala bir tereddüt var. Bahsetmek istemiyorum ama Ereğli ve Alaplı olarak sanki biraz ötekileştirilmiş gibi duruyoruz. Bunları da aşmak için hep beraber ortak bir konsorsiyum çerçevesinde yapılandırabilirsek iyi olur düşüncesindeyim.”

Kdz. Ereğli TSO’nun yaptığı ziyarette AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.
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