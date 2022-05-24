Bordo Mavili taraftarlar hem şampiyonluğu kutladı hem de kan verdi

Süper Lig’de 2021-2022 Sezonu şampiyonu Trabzonspor’un taraftarları Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kutlama yaptı. Taraftarlar horon oynayıp hem şampiyonluğu kutladı hemde Kızılay’ın çadırlarında kan bağışında bulundu.

Bazı firmaların sponsorluğunda gerçekleşen ve Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi’nin de destek verdiği kutlamalar Atatürk Anıtı’nın önünde gerçekleştirildi. Bordo mavi taraftarlar ellerinde bayrak, flama ve meşalelerle Trabzonspor’un başarısını doyasıya kutladı. Küçükten büyüğe yüzlerce taraftar kutlamaya akın etti. Etkinlikte yerel sanatçılar Emre Havuz ve Boran Alparslan Akkaya sahne aldı. Sanatçılar meydanda Karadeniz fırtınası estirdi, kendini müziğin ritmine kaptıran taraftarlar da doyasıya eğlendi.

Bordo Mavili taraftarlar konserde sahne alan sanatçıların şarkıları ile horon oynayıp dans ederek eğlenirken, alanda Kızılay tarafından kurulan çadırlarda ise kan bağışında bulundu. 100’e yakın taraftarın kan bağışında bulunduğunu ifade eden Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız Trabzonspor taraftarına teşekkür etti. Yağız yaptığı açıklamada “Öncelikle Trabzonspor’un 2021-2022 süper lig şampiyonluğunu kutluyorum. Kdz. Ereğli’de ki Trabzonsporlu taraftarlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gün burada Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’miz ile birlikte kurduğumuz çadırlarda kan bağışına yoğun bir katılım gösterdiler. Beklediğimizin üzerinde kan bağışı yapıldı. Bundan dolayı Trabzonspor taraftarlarını kutluyorum” dedi.