‘Biz buralıyız’ sergisi açıldı

Zonguldak’ta Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın 60. yıldönümünde Ruhr Müzesi’nin yürütücüsü olduğu “Biz Buralıyız” isimli sergisi protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın 60. yıldönümünde Ruhr Müzesi’nin yürütücüsü olduğu “Biz Buralıyız.” isimli sergi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açıldı.

Sergiye, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Milletvekili Hamdi Uçar, ZBEÜ İsmail Hakkı Özölçer ve protokol üyeleri katıldı. Sergi öncesinde misafirlere Zonguldak’a ait yöresel yiyecekler ikram edildi. Ardından konuşmalara geçildi.

Proje Koordinatörü Meltem Küçükyılmaz, “Değerli fotoğraf sanatçısı Ergün Çağatay göçmenlerin en çarpıcı fotoğraflarını bıraktı. Almanya Türkiye arasındaki Türk gücü iş anlaşması açıldı. Sonrasında Hamburg’da gösterildi. Şuanda Berlin’de görülebilir. Türkiye’de 116 fotoğraftan oluşan büyük küçük sergi ise 50 fotoğraftan oluşuyor. Çağatay günlük yaşamını gösteriyor. Almanya’nın çok kültürlü yaşamını gösteriyor. Çağatay’ın fotoğrafları bir çok kişinin yaşamına dokundu. Bu fotoğraflar 3 ve 4’üncü kuşağın teşekkür fotoğrafları. Bazen göz yaşları bazen gülerek. Almanya’da ki hayatlarını nereden geldiklerini hatırladılar. Sergi Essen’den ayrılmış olsalar da onun fotoğrafladıkları ailelere ulaştık. Türkiye’de göçün bilinmeyen yüzünü gösterdi. 2 yıllık turnemizin sonuna geldik. Son olarak Zonguldak’ta gösteriyoruz. İki şehrin madencilik geçmişi olması madeni deneyimlerinin burada göstermeye karar verdik. Türkiye’nin ilk maden mektebi olması buraya seçmemizde rol oynadı. Emeği geçen başta, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan ve bütün kurumlarımız teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Rektör Özölçer; ‘Almanya’dan Zonguldak’a göç hikayeleri anlatılıyor’

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. İsmail Hakkı Özölçer, “Üniversitemizin göç araştırma merkezimizin Zonguldak’tan Almanya’ya bir çok araştırmalar ve incelemeler gerçekleşmiştir. Bu anlamda örnek vermek gerekirse bilimsel araştırma projeler tarafından desteklenerek kitaplaştırılan Zonguldak’tan Almanya’ya göç hikayelerini anlatıyor. Ayrıca Almanya, Fransa, Belçika’da fotoğraf sergisi düzenlenecektir. Biz buralıyız sergisi ile Zonguldak ilk kes uluslararası bir etkinlik yapılmaktadır" dedi.

Vali Tutulmaz; ‘Göç; adı bile zor bir kavram’

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Gerçekten bugüne kadar bu kadar uzun bir açılışa şahitlik yapmamıştım. Bugün güzel bir etkinlik. Arkadaşlarım ilk bahsettiklerimde kendilerinin söylediği gibi okulu yapacaklarını söylediklerinde şüphelerim vardı. Kendilerine destek oldum. Belli aşamaya gelince mutluluk duydum. Burada yapılmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sergi sıradan bir sergi değil. Birincisi göçü ifade ediyor. Adı bile zor bir kavram. Almanya bizim ilişkilerimiz daha geriye dayanıyor. Sadece temennilerle kalmasın. Varlık sebebi kömür. İlimizin turizmi endüstri mirasını her alanda kullanabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz , Proje koordinatörü Meltem Küçükyılmaz ve Proje Yöneticisi, Ruhr Müzesi Dr. Alexandra Nocke kesti. Programın son bölümünde ise protokol üyeleri fotoğraf sergisi gezdi.