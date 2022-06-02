Bisikletlerle dört kilometrelik parkuru turlayacaklar

Zonguldak’ta 1-7 Haziran Çevre Haftası etkinliklerinde deniz kirliliği acil durum müdahale tatbikatı düzenlenecek. Etkinlikler bisiklet turu ve deniz dibi temizliği ile devam edecek. Vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 10.00’da Tır Parkı’nda "Deniz Kirliliği Acil Müdahale Tatbikatı" etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlik, 10.30’da tır parkından başlayıp Kozlu Balıkçı Barınağı’nda son bulacak olan bisiklet turu ile devam edecek. Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından 11.00’de Kozlu Balıkçı Barınağı’nda "Deniz Dibi Temizliği" gerçekleştirilecek. Etkinlikler Kozlu Sahil’de yapılacak olan kıyı temizliği ile tamamlanmış olacak.