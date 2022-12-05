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Biriktirdikleri harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar
Zonguldak’ta lise öğrencileri sokak hayvanlarını biriktirdikleri harçlıklarıyla mama alarak besledi.
ZONGULDAK 05.12.2022, 10:32
Zonguldak’ta lise öğrencileri sokak hayvanlarını biriktirdikleri harçlıklarıyla mama alarak besledi.
Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 9 / A proje sınıfı sokak hayvanlarına kendi biriktirdikleri paralarla mama alarak onları besledi. Öğretmenleri Nupelda Dilek, Nurcan Cevahir ve Nazlıhan Güçlücan Kabacalı da öğrencilerini destekleyerek yanlarında oldu.