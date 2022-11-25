Binada mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inşaat binasına çıkan köpek aşağı inemeyince çaresizce çıkış yolu aradı. İmdadına yetişen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpek sokakta gözden kayboldu.

İlçenin Atatürk Bulvarında bulunan bir inşaatın 3’ncü katına çıkan köpek aşağı inemeyince çaresizce çıkış yolu aradı. Durumu fark eden esnaf zabıta ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri köpeği ikna edemeyince Çaycuma İtfaiyesini arayarak destek istedi. Kısa sürede gelen ekipler köpeği bulunduğu yerden kurtararak yaşam alanına döndürdü. Olay yerinden hızla uzaklaşan köpek yüzlerde tebessüm bıraktı.